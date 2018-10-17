В Башкирии виновник смертельного ДТП получил 7,5 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-17T12:38:45+03:00

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В Сибае осудили водителя, устроившего смертельное ДТП в 2015 году.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что виновник инцидента ехал пьяным за рулем «Toyota» по улице Мирной в Сибае в июне 2015 года. В один момент он не справился с управлением, и вылетел на встречную полосу. Уже там иномарка столкнулась с «Ладой», в которой находились два человека. От полученных травм водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте.

Виновника ДТП госпитализировали в больницу. Вскоре он нарушил больничный режим – начал распивать спиртное. Затем он начал скрываться от правосудия в Уфе. В итоге его удалось задержать.

Свою вину мужчина так и не признал. Суд приговорил его к 7,5 годам заключения, и взыскал с него более 2,2 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.