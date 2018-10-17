Радий Хабиров встретился с Игорем Сечиным
Глава Башкирии обсудил вопросы сотрудничества с нефтяной компанией
Радий Хабиров встретился с Игорем Сечиным
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Радий Хабиров провел встречу с исполнительным директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным.
По данным «Агентства нефтегазовой информации», политик обсудил с топ-менеджером вопросы, связанные с деятельностью нефтяной компании на территории Башкирии. Кроме того, участники встречи подняли вопросы участия компаний из Башкирии в тендерах крупной компании по закупке товаров и услуги подготовке кадров для предприятия «Башнефть».
В целом, Хабиров и Сечин обсудили возможность развития уже имеющегося договора о сотрудничестве республики и компании.