2018-10-17T11:52:07+03:00
Политика

Радий Хабиров встретился с Игорем Сечиным

Глава Башкирии обсудил вопросы сотрудничества с нефтяной компанией
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров встретился с Игорем СечинымРадий Хабиров встретился с Игорем Сечиным
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Радий Хабиров провел встречу с исполнительным директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным.

По данным «Агентства нефтегазовой информации», политик обсудил с топ-менеджером вопросы, связанные с деятельностью нефтяной компании на территории Башкирии. Кроме того, участники встречи подняли вопросы участия компаний из Башкирии в тендерах крупной компании по закупке товаров и услуги подготовке кадров для предприятия «Башнефть».

В целом, Хабиров и Сечин обсудили возможность развития уже имеющегося договора о сотрудничестве республики и компании.

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