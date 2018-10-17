Полицейская собака Юта нашла у жителя Башкирии 120 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-17T11:24:16+03:00

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В Салавате служебная собака Юта обнаружила у местного жителя 120 граммов марихуаны.

Началось история с того, что полицейские обнаружили у 50-летнего жителя Салавата две папиросы с марихуаной. Оказалось, что мужчина употреблял наркотики прямо на рабочем месте в обеденное время.

После этого стражи порядка решили наведаться к любителю «травки» домой. Служебная собака Юта помогла полицейским обнаружить на чердаке дома тайник – железную коробку, в которой находилось более 100 граммов марихуаны.

По словам хозяина тайника, содержимое он хранил исключительно для личного употребления. Ранее мужчину уже привлекали к уголовное ответственности за аналогичное преступление. По факту хранения наркотиков без цели сбыта полицейские возбудили уголовное дело.