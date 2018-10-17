2018-10-17T11:24:16+03:00
Происшествия

Полицейская собака Юта нашла у жителя Башкирии 120 граммов марихуаны

Тайник был спрятан на чердаке жилого дома
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии служебная собака помогла полицейским найти тайник с наркотикамиВ Башкирии служебная собака помогла полицейским найти тайник с наркотиками
Изменить размер текста:

В Салавате служебная собака Юта обнаружила у местного жителя 120 граммов марихуаны.

Началось история с того, что полицейские обнаружили у 50-летнего жителя Салавата две папиросы с марихуаной. Оказалось, что мужчина употреблял наркотики прямо на рабочем месте в обеденное время.

После этого стражи порядка решили наведаться к любителю «травки» домой. Служебная собака Юта помогла полицейским обнаружить на чердаке дома тайник – железную коробку, в которой находилось более 100 граммов марихуаны.

По словам хозяина тайника, содержимое он хранил исключительно для личного употребления. Ранее мужчину уже привлекали к уголовное ответственности за аналогичное преступление. По факту хранения наркотиков без цели сбыта полицейские возбудили уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии виновник смертельного ДТП получил 7,5 лет тюрьмы
В Уфе идет подготовка к энергетическому форуму
Радий Хабиров встретился с Игорем Сечиным
В Башкирии погиб 63-летний водитель Renault
В Башкирии создали рабочую группу, изучающую рынок пассажирских перевозок
Малыш из Башкирии смог получить лекарства только после вмешательства прокуратуры
В мэрии Уфы объяснили правила комендантского часа
В торговом центре Ишимбае сработала пожарная сигнализация
В Башкирии в больнице скончалась 14-летняя девочка
В мэрии Уфы опровергли информацию об обрушении лифта
На трассе Уфа – Москва насмерть разбился водитель «Рено Логан»
Стал известен список людей, в честь которых могут назвать аэропорт Уфы
Уфа вошла в пятерку городов, в которых легко строить карьеру
В Уфе обнаружили труп мужчины с ампутированными ногами
Уфимка пожаловалась в мэрию на неработающий лифт
В Башкирии раскрыли банду, которая работала в стиле «90-х»
Жители Советского района Уфы остались без холодной воды
Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с шиханами
Мэром Уфы может стать журналист, оппозиционер или газовик
В Уфе из-за ложной пожарной тревоги из торгового центра эвакуировали 500 человек
Муртаза Рахимов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Вся Уфа»