2018-10-17T10:52:23+03:00
Происшествия

В Башкирии погиб 63-летний водитель Renault

Авария случилась в Илишевском районе республики
Рустем АХУНОВ
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На трассе в Башкирии погиб 63-летний водитель Renault Фото: vk.com/bashdtpНа трассе в Башкирии погиб 63-летний водитель Renault Фото: vk.com/bashdtp
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В Башкирии в аварии погиб 63-летний водитель легкового Renault.

По данным отдела пропаганды республиканского ГИБДД, смертельное происшествие произошло на 1209 километре дороги Москва-Уфа. По предварительным данным, 63-летний мужчина за рулем легковушки двигался в сторону Москвы. В один момент он не справился с управлением, и на большой скорости вылетел с дороги. Уде после этого автомобиль перевернулся. К несчастью, пострадавший погиб на месте.

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 16 аварий, в которых погиб один человек и еще 16 получили травмы.

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