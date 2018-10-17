В Башкирии создали рабочую группу, изучающую рынок пассажирских перевозок
С инициативой выступил Константин Толкачев
Чиновники и политики Башкирии попробуют решить проблемы общественного транспорта Уфы
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Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев распорядился создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением проблем рынка пассажирских перевозок.
Известно, что в состав группы разный – чиновники, силовики, представители муниципалитета, транспортных и общественных организаций.
- Речь идет, в том числе, и о борьбе с нелегальными перевозчиками. Проблема актуальна для всех крупных городов. К сожалению, принимавшиеся ранее меры не дали ощутимого результата. Задача рабочей группы – в максимально короткое время подготовить предложения по решению проблемы, - рассказал Толкачев.