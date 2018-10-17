Малыш из Башкирии смог получить лекарства только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-17T09:54:23+03:00

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Маленький Никита Вершинин из Башкирии смог получить жизненно необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры.

По данным ГТРК «Башкортостан», полуторагодовалый малыш большую часть жизни провел в больницах. Врачи поставили ему страшный диагноз – атрезию полой вены и цирроз печени начальной стадии. Родители мальчика решились на пересадку печени. Для того, чтобы не произошло отторжение ткани, пересаженной от родного отца, ребенку пришлось пить лекарства. Само собой, такие лекарства стоят дорого.

- В поликлинике говорили, что в аптеке препаратов нет, и не выписывали рецепт. Сложности возникли даже с покупкой лекарств за свой счет – в Уфе их не оказалось. Пришлось ездить за ними в Москву, - рассказала мама мальчика журналистам.

После обращения в прокуратуру необходимые препараты чудесным образом нашлись. Сейчас мама Никиты Екатерина вовремя получает необходимые для сына медикаменты.