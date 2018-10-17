В мэрии Уфы объяснили правила комендантского часа

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-17T09:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В уфимской администрации объяснили правила нахождения несовершеннолетних на улице.

Представители мэрии напомнили, что с 1 октября по 30 апреля в республике действует «зимний» режим комендантского часа для несовершеннолетних. Согласно правилам, дети и подростки до 17 лет не могут находиться в общественных местах без присмотра взрослых в период с 22 вечера до 6 часов утра.

Последствия ночных прогулок для несовершеннолетних будут не самыми приятными. Конечно, за решетку ребенка никто не отправит. А вот его родителям или законным представителям придется отвечать за нарушение административного кодекса. Помимо этого, об инциденте сообщат в комиссию по делам несовершеннолетних.