2018-10-17T08:44:12+03:00
Происшествия

В торговом центре Ишимбае сработала пожарная сигнализация

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
На место оперативно прибыли сотрудники МЧСНа место оперативно прибыли сотрудники МЧС
Изменить размер текста:

Ночью в среду в Ишимбае, из-за проблем с электричеством, едва загорелся торговый центр «Ишимбай».

В МЧС республики рассказали, что в 4 часа утра по местному времени на пульт диспетчера поступила информация о сработке пожарной сигнализации в помещении торгового центра. На место выехали сотрудники МЧС.

Признаков открытого горения пожарные не обнаружили. Оказалось, что на месте произошло задымление из-за проблем с электроникой. В одном из подсобных помещений оплавился удлинитель, к которому был подключен компьютер. Этого было достаточно для активации автоматической системы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии в больнице скончалась 14-летняя девочка
В мэрии Уфы опровергли информацию об обрушении лифта
На трассе Уфа – Москва насмерть разбился водитель «Рено Логан»
Стал известен список людей, в честь которых могут назвать аэропорт Уфы
Уфа вошла в пятерку городов, в которых легко строить карьеру
В Уфе обнаружили труп мужчины с ампутированными ногами
Уфимка пожаловалась в мэрию на неработающий лифт
В Башкирии раскрыли банду, которая работала в стиле «90-х»
Жители Советского района Уфы остались без холодной воды
Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с шиханами
Мэром Уфы может стать журналист, оппозиционер или газовик
В Уфе из-за ложной пожарной тревоги из торгового центра эвакуировали 500 человек
Муртаза Рахимов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Вся Уфа»
Роспотребнадзор по Башкирии обнаружил 62 кг просроченной еды в школах и детсадах республики
В Башкирии в лесу обнаружили 200 ртутных ламп
В гипермаркете «Лента» в Уфе обрушился потолок