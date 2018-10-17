В торговом центре Ишимбае сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-17T08:44:12+03:00

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду

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Ночью в среду в Ишимбае, из-за проблем с электричеством, едва загорелся торговый центр «Ишимбай».

В МЧС республики рассказали, что в 4 часа утра по местному времени на пульт диспетчера поступила информация о сработке пожарной сигнализации в помещении торгового центра. На место выехали сотрудники МЧС.

Признаков открытого горения пожарные не обнаружили. Оказалось, что на месте произошло задымление из-за проблем с электроникой. В одном из подсобных помещений оплавился удлинитель, к которому был подключен компьютер. Этого было достаточно для активации автоматической системы.