В торговом центре Ишимбае сработала пожарная сигнализация
Инцидент произошел в ночь со вторника на среду
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС
Изменить размер текста:
Ночью в среду в Ишимбае, из-за проблем с электричеством, едва загорелся торговый центр «Ишимбай».
В МЧС республики рассказали, что в 4 часа утра по местному времени на пульт диспетчера поступила информация о сработке пожарной сигнализации в помещении торгового центра. На место выехали сотрудники МЧС.
Признаков открытого горения пожарные не обнаружили. Оказалось, что на месте произошло задымление из-за проблем с электроникой. В одном из подсобных помещений оплавился удлинитель, к которому был подключен компьютер. Этого было достаточно для активации автоматической системы.