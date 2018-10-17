2018-10-17T08:17:06+03:00
Происшествия

В Башкирии в больнице скончалась 14-летняя девочка

Сыщики начали доследственную проверку
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Сыщики проверят гибель девочки в Красноусольской ЦРБСыщики проверят гибель девочки в Красноусольской ЦРБ
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В минувший понедельник, 15 октября, в Красноусольской центральной больнице скончалась 14-летняя пациентка.

По словам родственников погибшей, несчастье произошло из-за отсутствия в медицинском учреждении необходимых медикаментов. В минздраве республики эту информацию опровергают.

В следственном комитете Башкирии по факту случившегося начали доследственную проверку. Сейчас сыщикам предстоит узнать, из-за чего на самом деле произошла трагедия.

Напомним, что в понедельник Радий Хабиров раскритиковал работу уже бывшего министра здравоохранения Башкирии Анвара Бакирова. Политик припомнил министру историю, когда в детской республиканской больнице маленьким пациентам кололи просроченный инсулин.

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