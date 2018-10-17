В мэрии Уфы опровергли информацию об обрушении лифта

СЕГОДНЯ 08:04 2018-10-17T08:33:24+03:00

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Уфимская мэрия опровергла информацию об обрушении лифта в уфимской многоэтажке по бульвару Молодежи.

В администрации города рассказали, что новость о «рухнувшем лифте» появилась на одном из популярных уфимских новостных сайтов. Сообщалось, что 11 октября в подъезде многоэтажки по бульвару Молодежи, 5 произошло обрушение лифта. К счастью, все оказалось не так страшно. Оказалось, что в шахту лифта попала тряпка.

- Информация не соответствует действительности. На месте произошла остановка лифта. К дому немедленно выехали специалисты для ремонта конструкции. Просим журналистов проверять информацию перед публикацией, - сообщили в городской администрации.