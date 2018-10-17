На трассе Уфа – Москва насмерть разбился водитель «Рено Логан»

СЕГОДНЯ 07:38 2018-10-17T07:38:27+03:00

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Вчера, 16 октября, на федеральной трассе М-7 «Москва – Уфа» в Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, на 1209 км дороги в Илишевском районе республики водитель «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Автомобиль несколько раз перевернулся. Водитель, 63-летний местный житель, погиб на месте аварии.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 16 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 16 получили травмы.