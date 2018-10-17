Стал известен список людей, в честь которых могут назвать аэропорт Уфы
В декабре 2018 года аэропорт Уфы получит свое второе имя. По всей России проводится конкурс, по итогам которых воздушные гавани страны будут посвящены известным землякам. Финальный этап пройдет с 8 по 30 ноября, за имена будут голосовать жители регионов.
Накануне стал известен предварительный шорт-лист, в который вошли десять именитых земляков:
Мустай Карим, поэт и писатель,
Муса Гареев, летчик, дважды герой Советского Союза,
Салават Юлаев,
Сергей Аксаков, писатель,
Рудольф Нуреев, артист балета,
Минигали Шаймуратов, генерал-майор,
Федор Шаляпин, оперный певец,
Александр Матросов, герой Советского Союза,
Михаил Нестеров, художник,
Сергей Довлатов, писатель.