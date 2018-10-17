Стал известен список людей, в честь которых могут назвать аэропорт Уфы

СЕГОДНЯ 07:26 2018-10-17T07:27:31+03:00

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В декабре 2018 года аэропорт Уфы получит свое второе имя. По всей России проводится конкурс, по итогам которых воздушные гавани страны будут посвящены известным землякам. Финальный этап пройдет с 8 по 30 ноября, за имена будут голосовать жители регионов.

Накануне стал известен предварительный шорт-лист, в который вошли десять именитых земляков:

Мустай Карим, поэт и писатель,

Муса Гареев, летчик, дважды герой Советского Союза,

Салават Юлаев,

Сергей Аксаков, писатель,

Рудольф Нуреев, артист балета,

Минигали Шаймуратов, генерал-майор,

Федор Шаляпин, оперный певец,

Александр Матросов, герой Советского Союза,

Михаил Нестеров, художник,

Сергей Довлатов, писатель.