Уфа вошла в пятерку городов, в которых легко строить карьеру

СЕГОДНЯ 07:11 2018-10-17T07:12:00+03:00

По крайне мере, по версии самих уфимцев.

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Аналитики портала Superjob провели опрос общественного мнения в городах-миллиониках. Людям задавали один, но вполне понятный вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим для построения карьеры?».

На основе ответов построили рейтинг. На первом месте оказалась Москва, что вряд ли удивит россиян. «Да» ответили 74% жителей столицы. На втором месте – Санкт-Петербург, 72% опрошенных заявили, что в Северной столице вполне комфортно строить карьеру.

С другими городами похуже. Третье место занял Екатеринбург, но разрыв со столицами большой. Всего 59% жителей уральского города считают, что построить карьеру можно без переезда в мегаполис. На четвертом месте – Казань и 55% оптимистов, на пятом – Уфа. 49% опрошенных уфимцев считают, что в столице Башкирии вполне можно строить карьеру.

Хуже всего дела обстоят в Омске. Всего 16% жителей этого города считают, что хорошую карьеру можно построить, не покидая пределов Омска.