2018-10-17T06:46:28+03:00
Происшествия

В Уфе обнаружили труп мужчины с ампутированными ногами

Об этом сообщают местные СМИ.
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жуткую находку обнаружили жители уфимского микрорайона Шакша. В одной из лесопарковых зон города, рядом с улицей Гвардейской, прохожие нашли труп мужчины с ампутированными ногами.

Как сообщает телеканал ГТРК Башкортостан, следственный комитет уже подтвердил информацию об обнаружении трупа.

- Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Будет организована проверка, по итогам которой будет принято решение, - сообщили журналистам в местном следкоме.

О причинах смерти мужчины пока ничего неизвестно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24