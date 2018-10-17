В Уфе обнаружили труп мужчины с ампутированными ногами
Об этом сообщают местные СМИ.
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Жуткую находку обнаружили жители уфимского микрорайона Шакша. В одной из лесопарковых зон города, рядом с улицей Гвардейской, прохожие нашли труп мужчины с ампутированными ногами.
Как сообщает телеканал ГТРК Башкортостан, следственный комитет уже подтвердил информацию об обнаружении трупа.
- Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Будет организована проверка, по итогам которой будет принято решение, - сообщили журналистам в местном следкоме.
О причинах смерти мужчины пока ничего неизвестно.