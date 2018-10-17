В Башкирии раскрыли банду, которая работала в стиле «90-х»

СЕГОДНЯ 06:15 2018-10-17T06:15:38+03:00

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В Кумертау перед судом предстанут шестеро местных жителей в возрасте от 27 до 58 лет. Молодые люди сколотили настоящую банду, которая действовала методами, популярными в конце прошлого века.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвинения предъявлены по статьям «вымогательство», «хранение оружия, взрывных устройств и наркотиков». По версии следствия, мужчины «выбивали» деньги у предпринимателей. Например, осенью прошлого года они требовали от владельца мясного магазинчика 150 тысяч рублей «за крышу». После многочисленных угроз бизнесмен отдал деньги бандитам.

Местного автоюриста они же обязали платить по 10 тысяч рублей за каждую консультацию. Когда тот отказал, подозреваемые избили мужчину.

Уголовное дело уже передано в суд, всем шестерым грозят реальные сроки заключения.