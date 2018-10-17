2018-10-17T05:04:28+03:00
Политика

Мэром Уфы может стать журналист, оппозиционер или газовик

Стал известен полный список претендентов на кресло мэра Уфы.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Накануне, 16 октября, на сайте уфимского горсовета был опубликован список из 28 фамилий. Кто-то из них в конце октября станет мэром башкирской столицы. 22 октября пройдет заседание конкурсной комиссии, которая и отберет основных кандидатов. Среди них Горсовет и выберет мэра.

Подать документы мог каждый, а поэтому среди участников много тех, кто всерьез мэром быть не собирается. Некоторые кандидаты просто хотят заявить о себе, третьи - действительно готовы возглавить столицу Башкирии.

Документы в мэрию подала Лилия Чанышева – известный в Уфе оппозиционер. Чанышева занималась организацией протестных митингов, после которых зачастую оказывалась за решеткой на срок от 10 до 15 суток.

В конкурсе принимает участие экс-журналистка «КП» Наталья Вязовкина. Сейчас она работает заместителем главного редактора портала «Уфа1» и готовит новую статью про выборы мэра.

Комил Сиразетдинов руководит туристической фирмой «Хазина», но в последние пару месяцев он куда чаще писал о финансовой организации «Кэшбери», которую ЦБ РФ недавно заподозрил в создании пирамиды.

На пост мэра претендуют уфимские коммунальщики, почтальоны, чиновники и газовики. К последним – особое внимание. В списке есть генеральный директор «Газ-сервиса» Рустам Хафизов, директор «СНЭМА-ОйлГазИнвест» Владимир Иванов и заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин.

Именно Мустафина сразу несколько источников «Комсомольской правды» называют основным претендентом на кресло мэра. Мустафин всю жизнь занимался хозяйственной деятельностью, при этом в середине 2000-х годов он работал в администрации президента Башкирии. В те же годы АП РБ руководил Радий Хабиров.

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