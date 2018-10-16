2018-10-16T20:06:06+03:00
Происшествия

В Уфе из-за ложной пожарной тревоги из торгового центра эвакуировали 500 человек

Во время эвакуации произошел неприятный инцидент
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сегодня в уфимском ТЦ «Яй», что на улице Пархоменко, сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как выяснилось позже, тревога была ложной.

Для проверки сигнала на место прибыли сотрудники пожарной охраны из Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Администраторы торгового комплекса сработали четко по инструкции и вывели из здания 500 человек. В результате обследования здания никаких признаков горения выявлено не было.

Однако во время эвакуации посетителей и персонала торговых точек произошел крайне неприятный инцидент.

- В результате сработки автоматической пожарной сигнализации включилась система дымоудаления, которая нарушила целостность конструкции потолка, упавшая часть конструкции травмировала женщину, 1979 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ГКБ № 22, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Известно, что пострадавшая работала в одной из организаций, расположенных в ТЦ «Яй».

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