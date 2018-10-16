2018-10-16T19:39:05+03:00
Политика

Муртаза Рахимов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Вся Уфа»

Первый президент Башкирии рассказал о самом главном
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»
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Корреспонденты столичного телеканала «Вся Уфа» наведались в гости к первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. Эксклюзивное интервью «пенсионера республиканского значения» подготовлено в рамках проекта «Почетный гражданин Уфы».

В ходе встречи с журналистами Муртаза Рахимов рассказал о своих первых впечатлениях от Уфы, куда он приехал поступать в нефтяной техникум в середине прошлого века. Во время беседы он вспоминал о том, как менялась башкирская столица, о ее проблемах и достижениях. Первый президент Башкирии поделился и впечатлениями от встречи с врио главы республики Радием Хабировым.

В интервью поднималась и тема строительства новой мечети в Уфе, отметили корреспонденты столичного телеканала «Вся Уфа».

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