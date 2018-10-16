Роспотребнадзор по Башкирии обнаружил 62 кг просроченной еды в школах и детсадах республики

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-16T19:24:13+03:00

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Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии, в ходе проверки качества питания в детсадах и школах республики были выявлены существенные нарушения. Проверяющие «забраковали» 62 килограмма продуктов. Их пришлось утилизировать из-за истекшего срока годности.

Всего эксперты взяли 1833 пробы, из которых 1052 – пробы готовых блюд и 781 – сырья для их приготовления. Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в некоторые детсады поставлялись фальсифицированные продукты, а в ряде случаев была нарушена технология приготовления блюд.

Итогом проверок стали суды, по решению которых было закрыто 7 пищеблоков. Сейчас их перевели на работу с полуфабрикатами и мытыми овощами.

Кроме того, специалисты проверили, насколько в столовых соблюдаются нормы питания и выяснили, что школьники и детсадовцы недоедают. Отставание от норм по мясу составляет 5,2%, по рыбе – 1,5%, молоку – 4,8%, творогу – 6,8%, сливочному маслу – 5,3%, по фруктам – 1,5%.