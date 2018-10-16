2018-10-16T18:35:28+03:00
Общество

В Башкирии в лесу обнаружили 200 ртутных ламп

Опасный груз был завернут в газету с печатью местной школы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба минэкологии БашкирииФото: пресс-служба минэкологии Башкирии
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Как сообщает пресс-служба минэкологии Башкирии, на днях ведущий специалист-эксперт Бирского территориального комитета ведомства обнаружил неподалеку от села Старобалтачево 200 ртутных ламп. Опасная находка находилась в лесу, в трех километрах от населенного пункта.

В ходе проверки выяснилось, что водитель фирмы, отвечавшей за утилизацию ламп, попросту не довез опасный груз до места назначения и вывалил их в лесу.

- Лампы были хорошо упакованы, каждая была аккуратно обернута в газету. На газетах была печать местной школы. Обратились в районную прокуратуру и РОВД. Правоохранительные органы выяснили, что школа составила договор с одной из фирм, которая занималась утилизацией ртутных ламп. Так что вычислить водителя не составило особого труда, - цитирует пресс-служба минэкологии Рифата Сафина.

По итогам расследования инцидента, фирма была оштрафована на 10 тысяч рублей, а водитель – на тысячу.

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