В гипермаркете «Лента» в Уфе обрушился потолок

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-16T17:40:50+03:00

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Сегодня днем, 16 октября, в одном из гипермаркетов «Лента» в Уфе произошло обрушение потолка, в результате чего пострадала 29-летняя уфимка.

Как сообщили в управлении гражданской защиты, это произошло по причине ошибочного включения ручного пожарного извещателя вместо устройства по разблокировке дверей СКУД. Далее включилась система дымоудаления, которая работает по принципу вытеснения дыма подачей воздуха и дальнейшей его вытяжки. Потомк воздуха нарушил целостность конструкции потолка, и упавшая часть травмировала женщину.

- Уфимка доставлена в больницу для обследования. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, - сообщили в УГЗ.