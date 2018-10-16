Появился список кандидатов на должность мэра Уфы

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-16T15:46:23+03:00

Стал известен список из 29 кандидатов на пост мэра Уфы

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В уфимском горсовете рассказали, кто претендует на вакантное место мэра башкирской столицы.

Всего в борьбу за кресло сити-менеджера вступили 29 человек. Состав кандидатов разный – от бизнесменов до журналиста. Приведем список из некоторых имен: журналист портала Ufa1 Наталья Вязовкина, бизнесмены Комил Сиразетдинов, Рустам Хафизов, оппозиционер Лилия Чанышева и заместитель директора спортивной школы Артур Кабиров.

Полный список кандидатов и их должностей можно посмотреть в группе городского совета.

22 октября комиссия решит, кого из кандидатов можно допустить к участию в выборах. Требования к претендентам несложные – возраст от 25 до 65 лет, без судимостей и родственных связей с депутатами горсовета.

Уже после отобранных кандидатов проверят на знание федеральных, республиканских и муниципальных законов.