2018-10-16T15:46:23+03:00
Политика

Появился список кандидатов на должность мэра Уфы

Среди претендентов безработные, журналист и представители бизнеса
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Стал известен список из 29 кандидатов на пост мэра УфыСтал известен список из 29 кандидатов на пост мэра Уфы
Изменить размер текста:

В уфимском горсовете рассказали, кто претендует на вакантное место мэра башкирской столицы.

Всего в борьбу за кресло сити-менеджера вступили 29 человек. Состав кандидатов разный – от бизнесменов до журналиста. Приведем список из некоторых имен: журналист портала Ufa1 Наталья Вязовкина, бизнесмены Комил Сиразетдинов, Рустам Хафизов, оппозиционер Лилия Чанышева и заместитель директора спортивной школы Артур Кабиров.

Полный список кандидатов и их должностей можно посмотреть в группе городского совета.

22 октября комиссия решит, кого из кандидатов можно допустить к участию в выборах. Требования к претендентам несложные – возраст от 25 до 65 лет, без судимостей и родственных связей с депутатами горсовета.

Уже после отобранных кандидатов проверят на знание федеральных, республиканских и муниципальных законов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В гипермаркете «Лента» в Уфе обрушился потолок
В Уфе мужчину ударили ножом, когда тот заступился за сестру
В одной из больниц Башкирии скончалась 14-летняя девочка
В Башкирии мужчина в течение пяти лет насиловал двух маленьких девочек
Пропавшая в Башкирии 18-летняя Нели Оглы вернулась домой вместе с женихом
Радий Хабиров высказался на тему башкирских шиханов
Стань автором «Быстрой рубрики» от «Дом.ru»
В Башкирии 19-летнему парню зажало руку в дробильной машине
21-летний уфимец «продавал» военные билеты за 170 тысяч рублей
Жителя Башкирии жестоко убили из-за сотового телефона и банковских карт
На концерте Макса Коржа фанаты избили сотрудника полиции
В пожаре в Башкирии погиб трехлетний ребенок
Пьяный уфимец на «Логане» на полном ходу протаранил автобус
Стало известно, зачем жительница Башкирии выкопала тело своей мамы из могилы
В Уфе сына знаменитого хоккейного тренера осудили за мошенничество
В Уфе прошел Чемпионат по ментальной арифметике среди детей
В Башкирии жильцы одного из домов несколько лет обходились без воды