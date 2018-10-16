2018-10-16T14:33:41+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина в течение пяти лет насиловал двух маленьких девочек

Жертвы являлись ему падчерицами
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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50-летний житель Баймака предстанет перед судом по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Известно, что он совершил 136 преступлений в отношении своих падчериц.

Как рассказали в следкоме Башкирии, обвиняемый в период с 2013 по 2017 год совершал в отношении двух несовершеннолетних дочерей своей жены, 2002 и 2005 годов рождения, действия сексуального характера.

Все это время малышки боялись сообщить об этом матери, потому что боялись отчима. И только в прошлом году, когда были в гостях у родного отца, они рассказали его жене о преступлениях.

- Обвиняемый в ходе следствия вину в совершенных преступлениях не признал. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в ведомстве.

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