В Башкирии мужчина в течение пяти лет насиловал двух маленьких девочек
50-летний житель Баймака предстанет перед судом по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Известно, что он совершил 136 преступлений в отношении своих падчериц.
Как рассказали в следкоме Башкирии, обвиняемый в период с 2013 по 2017 год совершал в отношении двух несовершеннолетних дочерей своей жены, 2002 и 2005 годов рождения, действия сексуального характера.
Все это время малышки боялись сообщить об этом матери, потому что боялись отчима. И только в прошлом году, когда были в гостях у родного отца, они рассказали его жене о преступлениях.
- Обвиняемый в ходе следствия вину в совершенных преступлениях не признал. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в ведомстве.