Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с шиханами

СЕГОДНЯ 05:42 2018-10-17T05:42:27+03:00

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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с картиной, на которой изображены башкирские шиханы.

Необычный презент спортсмену презентовал уфимский художник Айнур Тимергалеев. На картине изображен один из шиханов вблизи Стерлитамака. В небе над горой кружится одинокий орел. К слову, именно в честь этой птицы названа бойцовская команда Нурмагомедова.

Тимергалеев дарит знаменитостям свои картины уже не в первый раз. Так, знаменитому боксеру Майку Тайсону он подарил портрет его первого наставника Каса Д'Мато. Из российских знаменитостей картинами Тимергалеева владеет Егор Крид, Тимати и Баста.