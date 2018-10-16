Пропавшая в Башкирии 18-летняя Нели Оглы вернулась домой вместе с женихом
Вчера, 15 октября, в Баймакском районе Башкирии прекратили поиски 18-летней Нели Оглы. Девушка вышла из дома в туалет в ночь на 11 октября и не вернулась.
Вчера она вышла на связь с матерью и сообщила ей, что вышла замуж, но, как оказалось, пока не официально – молодые люди решили сожительствовать. В тот день она сбежала с женихом в Баймак. Им оказался цыган – ее сверстник.
- Вчера днем Нели приехала с ним домой, познакомила нас. Парень хороший, мы спокойны за Нелю. Вот собираются заявление подать в ЗАГС, - говорит мать.
Напомним, что родители Нели не разрешали девушке выходить так рано замуж за молодого человека, с которым она познакомилась по Интернету, поэтому девушка решила сбежать к нему.