Пропавшая в Башкирии 18-летняя Нели Оглы вернулась домой вместе с женихом

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-16T14:18:21+03:00

О ней не было вестей пять дней

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Вчера, 15 октября, в Баймакском районе Башкирии прекратили поиски 18-летней Нели Оглы. Девушка вышла из дома в туалет в ночь на 11 октября и не вернулась.

Вчера она вышла на связь с матерью и сообщила ей, что вышла замуж, но, как оказалось, пока не официально – молодые люди решили сожительствовать. В тот день она сбежала с женихом в Баймак. Им оказался цыган – ее сверстник.

- Вчера днем Нели приехала с ним домой, познакомила нас. Парень хороший, мы спокойны за Нелю. Вот собираются заявление подать в ЗАГС, - говорит мать.

Напомним, что родители Нели не разрешали девушке выходить так рано замуж за молодого человека, с которым она познакомилась по Интернету, поэтому девушка решила сбежать к нему.