Радий Хабиров высказался на тему башкирских шиханов

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-16T13:18:46+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о вопросе сохранения башкирских шиханов. Когда один из членов правительства поднял вопрос о снятии природоохранного статуса, глава региона резко возразил.

- Про памятник вот что я вам скажу. Я родился и вырос там. У меня мама похоронена в трех километрах оттуда. Нужно вникнуть в ситуацию и разобраться. Предприятие тоже должно жить. Жду от правительства аргументов и вдумчивого анализа, - цитирует слова Хабирова портал «Медиакорсеть».

Политик дал указание предоставить к четвергу, 18 октября, анализ сложившейся ситуации.