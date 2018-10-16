В Башкирии 19-летнему парню зажало руку в дробильной машине

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-16T13:15:19+03:00

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Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай, который произошел 26 сентября в Туймазинском районе в ООО «Дорожно-Производственное объединение».

19-летнему машинисту во время работы дробильно-сортировального оборудования зажало руку между транспортерной лентой и направляющим роликом. Молодой человек получил закрытый оскольчатый перелом левого плеча со смещением, перелом 3-4 ребра и левой лопатки.

- Выясняются обстоятельства произошедшего, проверяется соблюдение требований охраны труда, в том числе в части обучения работников безопасным приемам выполнения работ, - сообщили в ведомстве.