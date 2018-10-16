21-летний уфимец «продавал» военные билеты за 170 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-16T12:33:39+03:00

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В Кировском районном суде Уфы вынесли приговор 21-летнему молодому человеку. Он обвиняется по статье 29 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве).

Оказалось, что в апреле текущего года к нему по рекомендациям знакомых обратился призывник, который хотел освободить себя от военной службы. Обвиняемый попросил у него 170 тысяч рублей и пообещал, что обеспечит его военным билетом. Со слов осужденного, он планировал передать взятку сотрудникам военного комиссариата.

- После получения денег от призывника фигурант уголовного дела был задержан с поличным сотрудниками полиции. Подсудимый полностью признал вину, - сообщили в прокуратуре Башкирии.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Также он должен будет выплатить штраф в размере 170 тыс. рублей.