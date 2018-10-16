В пожаре в Башкирии погиб трехлетний ребенок
Его матери сейчас оказывается психологическая помощь
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Рано утром 16 октября в селе Стерлибашево Стерлибашевского района Башкирии произошел пожар, в котором погиб ребенок.
Пожарные по приезду установили, что горит жилой дом. На место также выехали полиция, медики, администрация и прокуратура.
После часового тушения огня в ходе разбора спасатели нашли бездыханное тело трехлетнего ребенка.
- Сейчас на месте работает дознаватель, причина пожара устанавливается. Матери погибшего ребенка оказывается психологическая помощь психологами БТП РСЧС, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.