В пожаре в Башкирии погиб трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-16T09:40:38+03:00

Его матери сейчас оказывается психологическая помощь

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Рано утром 16 октября в селе Стерлибашево Стерлибашевского района Башкирии произошел пожар, в котором погиб ребенок.

Пожарные по приезду установили, что горит жилой дом. На место также выехали полиция, медики, администрация и прокуратура.

После часового тушения огня в ходе разбора спасатели нашли бездыханное тело трехлетнего ребенка.

- Сейчас на месте работает дознаватель, причина пожара устанавливается. Матери погибшего ребенка оказывается психологическая помощь психологами БТП РСЧС, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.