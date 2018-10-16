2018-10-16T09:23:49+03:00
Происшествия

Пьяный уфимец на «Логане» на полном ходу протаранил автобус

В аварии пострадали пассажиры маршрутки
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 15 октября, в микрорайоне Инорс на улице Ферина произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщили в ГИБДД по РБ, пьяный 37-летний уфимец на «Рено Логане» выехал на встречную полосу и протаранил ПАЗик, следовавший по маршруту 290 «Телецентр-Уфимский ДОК».

В результате аварии травмы получили пассажиры маршрутки: 32-летняя женщина и 33-летний мужчина. Всего в салоне находились 10 пассажиров. Начато расследование. Сам виновник аварии не пострадал.

За сутки полицейские выявили свыше 3200 нарушений ПДД, задержали 43 нетрезвых водителя.

фото: МЧС по РБ

фото: МЧС по РБ

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