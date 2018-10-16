2018-10-16T08:49:00+03:00
Происшествия

Стало известно, зачем жительница Башкирии выкопала тело своей мамы из могилы

Вопиющий случай произошел в Куюргазинском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стали известны подробности громкого случая, произошедшего 14 октября в Куюргазинском районе Башкирии, когда женщина откопала из могилы тело своей матери.

Как сообщил телеканалу «ГТРК – Башкортостан» собственный источник, 48-летняя дочь усопшей выкопала труп для того, чтобы перезахоронить его в Кумертау. Оказалось, что женщина с матерью проживала в этом городе и хотела, чтобы ее могила находилась именно там. Место захоронения ее не устроило, и она решила самостоятельно решить проблему.

Напомним, ЧП произошло в селе Ермолаево – женщина откопала тело своей матери через несколько дней после того, как ее похоронили.

- Сейчас женщина помещена в психоневрологический диспансер. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе МВД по РБ.

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