СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-16T08:02:32+03:00

7 октября в Уфе прошел Чемпионат по ментальной арифметике среди детей от 5 до 13 лет – Игры супергероев 2018

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Популярность и значимость ментальной арифметики для детского развития в нашей республике постоянно растет. Дети показывают прекрасные результаты и могут считать сложные примеры в уме за секунды.

Чемпионат проводится уже в пятый раз и в этом году собрал около 200 детей-участников из разных городов Республики Башкортостан. На этот раз для проведения соревнований была выбрана главная площадка Уфы - Конгресс-Холл. Организаторы отмечают, что с каждым годом количество участников неизменно растет.

Особенность соревнований в том, что детям необходимо решить как можно больше примеров за короткий отрезок времени. На первом этапе дети решали примеры с помощью специальных счетов – абакуса, а на втором только в уме.

Ребята были разделены на группы по 5 уровням сложности заданий и по возрасту. Все участники соревнований получили памятные медали и дипломы. Один из победителей решил 209 примеров всего за 16 минут!

Организаторами соревнований выступили Центры ментальной арифметики «Малмала» и «Считай в уме».

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