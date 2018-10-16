2018-10-16T06:43:06+03:00
Общество

В мэрии Уфы намерены навести порядок на рынке пассажирских перевозок

Муниципалитет будет сотрудничать с правительством республики
Рустем АХУНОВ
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Салават Хусаинов попросил подчиненных разобраться с рынком нелегальных пассажирских перевозок в УфеСалават Хусаинов попросил подчиненных разобраться с рынком нелегальных пассажирских перевозок в Уфе
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Виро главы администрации Уфы Салават Хусаинов поручил своим подчиненным начать работу над планом улучшения рынка пассажирских перевозок.

К коллегам Хусаинов обратился публично, во время оперативного совещания городской администрации.

- Прошу вас не останавливаться на отдельных вопросах. Важно понимать, какие шаги нужно совершить в управлении, чтобы улучшить ситуацию. Прошу активно работать с госкомитетом республики по транспорту и начальником муниципального управления, - рассказал врио мэра.

Предоставить план действий для улучшения ситуации Хусаинов попросил уже к этой пятнице.

Напомним, что днем ранее Радий Хабиров попросил Хусаинова разобраться с вопросом нелегальных пассажирских перевозок в Уфе.

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