В мэрии Уфы намерены навести порядок на рынке пассажирских перевозок
Виро главы администрации Уфы Салават Хусаинов поручил своим подчиненным начать работу над планом улучшения рынка пассажирских перевозок.
К коллегам Хусаинов обратился публично, во время оперативного совещания городской администрации.
- Прошу вас не останавливаться на отдельных вопросах. Важно понимать, какие шаги нужно совершить в управлении, чтобы улучшить ситуацию. Прошу активно работать с госкомитетом республики по транспорту и начальником муниципального управления, - рассказал врио мэра.
Предоставить план действий для улучшения ситуации Хусаинов попросил уже к этой пятнице.
Напомним, что днем ранее Радий Хабиров попросил Хусаинова разобраться с вопросом нелегальных пассажирских перевозок в Уфе.