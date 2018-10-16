2018-10-16T06:31:30+03:00
Общество

На должность мэра Уфы претендуют 29 человек

Статистикой поделились в горсовете
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
На должность мэра башкирской столицы претендуют 29 человекНа должность мэра башкирской столицы претендуют 29 человек
Изменить размер текста:

По данным городского совета Уфы, мэром башкирской столицы готовы стать 29 человек.

Вчера, 15 октября, в Уфе завершился прием документов от кандидатов на место столичного сити-менеджера. Этот год оказался популярным среди кандидатов. Напомним, что в 2016 году на конкурс заявились всего четыре кандидата, в 2016 – десять.

22 октября специальная комиссия решит, кто из кандидатов окажется в финальном списке претендентов. 29 октября комиссия оценит уровень подготовки кандидатов. Их проверят на знание законов разных уровней власти. На основе этих данных уфимские депутаты выберут нового главу администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В мэрии Уфы намерены навести порядок на рынке пассажирских перевозок
В Башкирии прекратили поиски 39-летнего Тимура Шарифулина
Рафаэля Яппарова назначали исполнять обязанности министра здравоохранения
На уфимку с ребенком обрушился потолок торгового центра
Житель Башкирии торговал поддельными старинными монетами
Ляйсан Утяшеву заподозрили в расставании с супругом
«Обнаглел, пришлось его убить»: подробности смертельной разборки уфимских перевозчиков
Министр здравоохранения Башкирии подал в отставку после совещания в правительстве
Минздрав Башкирии проведет собственную проверку истории с просроченным инсулином
Вице-премьер Трухан ушел на больничный после критики врио главы Башкирии
Жительница Башкирии выкопала труп своей недавно похороненной матери
Два жителя Уфы спасли девушку, упавшую с Висячего камня
В Башкирии на трассе столкнулись «Дэу Нексия» и ВАЗ-2114
В DOM.RU Wi-Fi через соц.сети и портал Госуслуг
В Госкомтрансе Башкирии проведут экстренное совещание по рынку пассажирских перевозок
«Мы забрали нашу девочку домой»: подробности неожиданной смерти 22-летней журналистки из Уфы
Уфимский Дом Блохина включили в реестр охраняемых памятников архитектуры