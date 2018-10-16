На должность мэра Уфы претендуют 29 человек
Статистикой поделились в горсовете
На должность мэра башкирской столицы претендуют 29 человек
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По данным городского совета Уфы, мэром башкирской столицы готовы стать 29 человек.
Вчера, 15 октября, в Уфе завершился прием документов от кандидатов на место столичного сити-менеджера. Этот год оказался популярным среди кандидатов. Напомним, что в 2016 году на конкурс заявились всего четыре кандидата, в 2016 – десять.
22 октября специальная комиссия решит, кто из кандидатов окажется в финальном списке претендентов. 29 октября комиссия оценит уровень подготовки кандидатов. Их проверят на знание законов разных уровней власти. На основе этих данных уфимские депутаты выберут нового главу администрации.