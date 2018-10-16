Рафаэля Яппарова назначали исполнять обязанности министра здравоохранения

СЕГОДНЯ 06:08 2018-10-16T06:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Исполнять обязанности руководителя минздрава Башкирии назначали Рафаэля Яппарова.

Напомним, что минувшим вечером стало известно об отставке прежнего начальника медицинского ведомства Анвара Бакирова. Чиновник написал заявление об освобождении высокого поста самостоятельно.

Любопытно, что утром в понедельник, 15 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первое оперативное совещание в правительстве Башкирии. Политик в пух и прах разнес работу минздрава Башкирии и, в частности, самого Бакирова. В конце открытой части мероприятия он даже предложил министру «попреподавать».

До назначения Рафаэль Яппаров трудился первым заместителем министра здравоохранения Башкирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый глава Башкирии разгромил министров и пригрозил отставками