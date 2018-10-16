2018-10-16T06:08:38+03:00
Политика

Рафаэля Яппарова назначали исполнять обязанности министра здравоохранения

Его предшественник сложил полномочия досрочно
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии назначили временно исполняющего обязанности министра здравоохраненияВ Башкирии назначили временно исполняющего обязанности министра здравоохранения
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Исполнять обязанности руководителя минздрава Башкирии назначали Рафаэля Яппарова.

Напомним, что минувшим вечером стало известно об отставке прежнего начальника медицинского ведомства Анвара Бакирова. Чиновник написал заявление об освобождении высокого поста самостоятельно.

Любопытно, что утром в понедельник, 15 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первое оперативное совещание в правительстве Башкирии. Политик в пух и прах разнес работу минздрава Башкирии и, в частности, самого Бакирова. В конце открытой части мероприятия он даже предложил министру «попреподавать».

До назначения Рафаэль Яппаров трудился первым заместителем министра здравоохранения Башкирии.

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