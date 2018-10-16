На уфимку с ребенком обрушился потолок торгового центра

СЕГОДНЯ 05:49 2018-10-16T05:49:58+03:00

В Уфе на молодую маму с ребенком обрушилась крыша торгового центра

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На уфимку с маленьким ребенком обрушилась часть потолка торгового центра.

Известно, что неприятный инцидент произошел не абы где, а в комнате матери и ребенка, где пострадавшая Зарема Уморзакова меняла пеленки своему годовалому сыну.

Молодая мама рассказала журналистам «Башкирского спутникового телевидения», что при падении части потолка она первым делом подумала о спасении сына. К счастью, плитка так и не упала полностью – на Зарему и малыша обрушился град из пыли, мелкого строительного мусора и осколков конструкции.

Первую помощь ей оказали сотрудники супермаркета, который располагается в торговом центре. Однако позже Зареме все же пришлось обратиться в больницу.

В магазине происшествие объяснили тем, что крепление потолочного элемента промокло и не выдержало веса плитки. В руководстве супермаркета пообещали возместить затраты на лечение пострадавшей.