Министр здравоохранения Башкирии подал в отставку после совещания в правительстве

СЕГОДНЯ 18:46 2018-10-15T18:48:31+03:00

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Сразу же после утреннего совещания Радия Хабирова с членами правительства заявление по собственному желанию написал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. Об этом сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

Врио главы республики остался крайне недоволен состоянием отрасли и публично высказал свое недовольство высокопоставленному чиновнику. Хабиров требовал ответов на вопросы, почему больные на постоянной основе испытывают проблемы с получением медицинских услуг, о гигантских очередях в больницах, недостаточного количества врачей и многое другое. Бакиров так и не смог внятно объяснить причины происходящего.

- Я крайне разочарован. Вы ведь у нас доктор наук по званию? Так может вам стоит пойти преподавать в вуз? Не задумывались об этом? – подытожил руководитель региона.

Задумываться долго не пришлось. Анвар Бакиров мотивировал свое заявление как раз тем, что хочет вернуться к научной деятельности.