Минздрав Башкирии проведет собственную проверку истории с просроченным инсулином

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-15T18:34:17+03:00

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Громкий скандал с просроченным инсулином, который кололи детям, больным сахарным диабетом, в РДКБ получил продолжение. В больнице медики заявили, что просроченный препарат им поступал из аптек – вот с ними и разбирайтесь.

Как рассказала мама шестилетней уфимки Вероники в беседе с телеканалом «Вся Уфа», о том, что инсулин просрочен, она узнала случайно. Девочку в тяжелом состоянии привезли в больницу, где и выдали этот шприц-ручку, а этикетка со сроком годности на нем оказалась заклеенной. Просроченное лекарство могло стать ядовитым и убить маленькую пациентку, но об этом никто в тот момент из врачей не задумывался. И таких пациентов оказались десятки – многие из них уже написали заявление в прокуратуру.

- По факту выдачи якобы просроченного инсулина в одной из республиканских медицинских организаций Министерством здравоохранения Башкирии начата собственная служебная проверка, которая продолжается на данный момент, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем временем свою проверку организовали сотрудники республиканского Следственного комитета, которые уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Если вина медиков будет доказана, то им может грозить реальное лишение свободы.