2018-10-15T18:01:55+03:00
Общество

Вице-премьер Трухан ушел на больничный после критики врио главы Башкирии

Не исключено, что после больничного чиновник отправится в отставку
Яна Базекина
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Андрей Трухан занимал свой пост с июля 2018 годаАндрей Трухан занимал свой пост с июля 2018 года
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Сегодня, 15 октября, состоялось первое оперативное заседание врио главы Башкирии Радия Хабирова и кабмина, в ходе которого Хабиров подверг жесткой критике работу многих чиновников. Досталось ряду министров, а также вице-премьеру Андрею Трухану, который в правительстве курирует вопросы строительства.

- Почему вы мне заявляете, что вы не министр строительства? - грозно спросил Радий Хабиров. - Вы же в правительстве отвечаете за это направление, разве нет? Если вы не справляетесь, то ваши обязанности мы передадим другому человеку.

Уже после совещания стало известно, что Андрей Трухан скоротечно оформил больничный. Как сообщает портал «ФедералПресс» со ссылкой на собственный правительственный источник, назад чиновника уже не ждут. Не исключено, что сразу же после больничного вице-премьер отправится в отставку.

Напомним, что Андрей Трухан вошел в должность в июле 2018 года и считался человеком, приближенным к семье экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова.

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