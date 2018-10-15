Жительница Башкирии выкопала труп своей недавно похороненной матери

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-15T17:30:10+03:00

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Еще несколько недель будут обсуждать жители Куюргазинского района республики ужасающий инцидент, произошедший в минувшее воскресенье, 14 октября. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, 48-летняя местная жительница отправилась на кладбище возле села Ермолаево и выкопала там труп собственной матери, похороненной несколько дней назад. Помогать женщине в ее странных действиях вызвался ее сожитель.

Что стало причиной такого поступка, сельчанка не смогла внятно объяснить, упорно повторяя, что просто хотела перезахоронить тело.

- Сейчас женщина помещена в психоневрологический диспансер. По данному факту проводится проверка, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.