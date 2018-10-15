«Обнаглел, пришлось его убить»: подробности смертельной разборки уфимских перевозчиков

СЕГОДНЯ 18:52 2018-10-15T18:52:25+03:00

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Заместитель директора компании-перевозчика «Уфа-лайн» в автомобиле зарезал своего бывшего коллегу из-за финансовых споров.

Напомним, что жуткий инцидент произошел весной 2017 года. Тогда в уфимском микрорайоне Сипайлово, прямо на глазах изумленных прохожих погиб 39-летний предприниматель Амирьян В. Раненый ножом в живот мужчина смог доехать до одного из автосалонов, врезался в дорожный знак и упал замертво. Тогда многим показалось, что конфликт между ним и нападавшим был бытовым. Однако на деле все оказалось сложнее. Сыщикам удалось узнать, из-за чего произошла ссора.

Выяснилось, что погибший занимался бизнесом в сфере пассажирских перевозок. Роковую встречу ему назначали, чтобы решить «профессиональный вопрос» об увольнении погибшего.

По показанию одного из свидетелей, нападавший заранее знал, на что он идет. По словам очевидца, душегуб демонстративно показал ему нож и сказал, мол, идет «порезать Амирьяна, из-за того, что тот увел маршруты "Уфа-лайн"».

В машине жертвы нападавший нанес ему один быстрый удар ножом. Затем он прыгнул в другой автомобиль, и попросил водителя увезти его с места происшествия. Позже он рассказал о случившемся своим друзьям, выпивая в кафе.

Фотографии подозреваемого мужчины почти сразу появились в соцстеях. Вскоре убийцу задержали. Свою вину он так и не признал, оправдываясь тем, что якобы «испугался резкого движения жертвы и ударил первым». Кроме того, убийца добавил, что пришел на встречу для того, чтобы отдать погибшему деньги за трудоустройство водителей.

Позже родственники погибшего расскажут ГТРК «Башкортостан», что тот, имея возможности, решил прекратить сотрудничество с компанией и начать самостоятельные перевозки по маршруту Уфа-Языково. Однако просто так уйти ему не дали. Один из свидетелей рассказал, что жертву «пришлось убить из-за того, что тот обнаглел».

В итоге убийца получил десять заключения в колонии строгого режима. Кроме того, виновная сторона обязана выплатить родственникам погибшего 1,5 миллиона рублей компенсации.

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