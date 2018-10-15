Два жителя Уфы спасли девушку, упавшую с Висячего камня

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-15T16:36:08+03:00

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В уфимском поисково-спасательном отряде наградили двух молодых уфимцев, которые мужественно проявили себя во время экстремальной ситуации.

В тот день, 9 сентября, парни плыли на лодке по реке Белая и увидели, что на правом берегу что-то происходит: люди кричали и суетились. Когда молодые люди подплыли ближе, то увидели, что со скалы, в народе прозванной Висячим камнем, прямо в воду свалилась девушка. Уфимцы не растерялись, позвонили в экстренные службы и вместе со спасателями помогали транспортировать пострадавшую до катера.

- Их неравнодушие и желание помочь отметили перед личным составом Поисково-спасательного отряда: за мужественность и активную гражданскую позицию молодые люди были награждены благодарственными письмами, - отметили в пресс-службе Управления гражданской защиты.