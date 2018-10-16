2018-10-16T10:18:26+03:00
Общество

На концерте Макса Коржа фанаты избили сотрудника полиции

Хулиганы задержаны и будут привлечены к ответственности
Яна Базекина
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Фото: скрин видео от ГТРК "Башкортостан"Фото: скрин видео от ГТРК "Башкортостан"
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Вчера, 14 октября, в уфимском ледовом дворце «Уфа - Арена» прошел концерт знаменитого российского исполнителя Макса Коржа. Не обошлось и без неприятных инцидентов. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», фанаты певца набросились с кулаками на полицейского, который охранял порядок в зале и попытался отнять у них зажженный фаер. Очевидцы записали происшествие на камеру мобильного телефона и выложили в соцсети.

- Сотрудники полиции, находившиеся на концерте, заметили, что один из зрителей зажег фаер, и попытались затушить его, а нарушителей задержать, - прокомментировали ситуацию в МВД по Башкирии. – Ими оказались двое жителей Екатеринбурга, причем в момент доставления один из них оказал активное сопротивление и попытался скрыться. Все нарушители будут привлечены к установленной законом ответственности.

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