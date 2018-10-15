2018-10-15T14:47:46+03:00
Общество

В Госкомтрансе Башкирии проведут экстренное совещание по рынку пассажирских перевозок

На собрании обсудят проблему нелегальных перевозчиков
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 15 октября, на оперативном совещании министров врио главы республики Радий Хабиров жестко отозвался о транспортной системе республики. Особенно критике подвергся тот факт, что в столице Башкирии до сих пор работают перевозчики-нелегалы.

- Скажите, когда по уфимским улицам прекратят ездить нелегальные перевозчики? Это нерешаемая задача? Сколько еще времени должно пройти, чтобы я людям ответил, что нелегальных перевозок больше не будет? У нас нет правоохранительных структур? – задался вопросом Радий Хабиров, а позже дал поручение подготовить список «эффективных мер» до 1 декабря.

Как сообщает “Ъ-Уфа”, уже через пару часов в республиканском Госкомтрансе созвали экстренное совещание, посвященное ситуации на рынке перевозчиков. Самих перевозчиков, кстати, тоже пригласили.

Напомним, что проблема нелегальных перевозчиков особенно остро встала после недавней аварии на остановке «Парк Калинина», когда «ПАЗ» влетел на припаркованный «НЕФАЗ», а тот, в свою очередь, снес остановочный павильон. К счастью, никто не погиб, но 22 человека были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два жителя Уфы спасли девушку, упавшую с Висячего камня
В Башкирии на трассе столкнулись «Дэу Нексия» и ВАЗ-2114
В DOM.RU Wi-Fi через соц.сети и портал Госуслуг
«Мы забрали нашу девочку домой»: подробности неожиданной смерти 22-летней журналистки из Уфы
Уфимский Дом Блохина включили в реестр охраняемых памятников архитектуры
В Уфе состоится пресс-конференция с организаторами Энергофорума и выставки «Энергетика Урала»
В центре Уфы снова провалился грунт
В Башкирии неизвестные обстреляли автобус с хоккеистами
Житель Башкирии поплатится за побег из тюрьмы
В Башкирии осудили трех участников террористической группировки
Радий Хабиров возмутился состоянием общественного транспорта Уфы
Житель Башкирии выплатил 360 тысяч рублей по алиментам, чтобы не угодить в тюрьму
Радий Хабиров министру здравоохранения Башкирии: Может вам попреподавать?
В Башкирии погиб рабочий горнодобывающего предприятия
В Башкирии «Лада Калина» опрокинулась в кювет: водитель погиб на месте
Поиски пропавшей в Башкирии 18-летней Нели Огли прекращены, девушка тайком вышла замуж
Уфимка представит Россию на международном конкурсе красоты
В Башкирию пришли заморозки и мокрый снег
В Уфе на концерте Макса Коржа едва не затоптали молодую девушку
Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил молодежный технопарк УГНТУ
В Башкирии фура вылетела с трассы в кювет
В Башкирии лже-коммунальщики обокрали пенсионерку на 46 тысяч рублей
В Башкирии водитель ВАЗ-2115 насмерть сбил 60-летнюю женщину
В Башкирии разыскивают 18-летнюю Нели Оглы
В Башкирии прекратили поиски Матрены Павловой