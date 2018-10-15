В Госкомтрансе Башкирии проведут экстренное совещание по рынку пассажирских перевозок

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-15T14:47:46+03:00

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Сегодня утром, 15 октября, на оперативном совещании министров врио главы республики Радий Хабиров жестко отозвался о транспортной системе республики. Особенно критике подвергся тот факт, что в столице Башкирии до сих пор работают перевозчики-нелегалы.

- Скажите, когда по уфимским улицам прекратят ездить нелегальные перевозчики? Это нерешаемая задача? Сколько еще времени должно пройти, чтобы я людям ответил, что нелегальных перевозок больше не будет? У нас нет правоохранительных структур? – задался вопросом Радий Хабиров, а позже дал поручение подготовить список «эффективных мер» до 1 декабря.

Как сообщает “Ъ-Уфа”, уже через пару часов в республиканском Госкомтрансе созвали экстренное совещание, посвященное ситуации на рынке перевозчиков. Самих перевозчиков, кстати, тоже пригласили.

Напомним, что проблема нелегальных перевозчиков особенно остро встала после недавней аварии на остановке «Парк Калинина», когда «ПАЗ» влетел на припаркованный «НЕФАЗ», а тот, в свою очередь, снес остановочный павильон. К счастью, никто не погиб, но 22 человека были вынуждены обратиться за помощью к медикам.