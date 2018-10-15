2018-10-15T15:41:26+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись «Дэу Нексия» и ВАЗ-2114

К счастью, обошлось без погибших
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня рано утром, 15 октября, в Башкирии произошло серьезное ДТП. На 18 километре автодороги «Бакалы-Староиликово» столкнулись «Дэу Нексия» и ВАЗ-2114. От удара обе машины превратились в груды искореженного металла, а обломки и разбитое стекло разлетелись на несколько метров, но по счастливой случайности никто не погиб. Однако водитель отечественной «четырнадцатой» оказался зажатым в искореженном салоне, и чтобы вызволить его из машины, потребовалась помощь спасателей. Состояние других участников аварии сейчас уточняется.

- На месте происшествия работали силы и средства МЧС в составе одной единицы техники и пятерых человек личного состава, - сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

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