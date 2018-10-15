2018-10-15T14:05:47+03:00
Общество

Уфимский Дом Блохина включили в реестр охраняемых памятников архитектуры

Теперь в нем запрещено устанавливать кондиционеры и размещать киоски
Яна Базекина
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Фото: ИА "Башинформ"Фото: ИА "Башинформ"
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Дом А.К.Блохина (здание книготорговой фирмы, построенное в 1880 году на улице Октябрьской революции, 3) включен в реестр объектов памятников истории и культуры и взят под охрану. Соответствующий указ появился на сайте Управления по государственной охране культурного наследия. Теперь трехэтажное кирпичное здание неподалеку от Гостиного двора является объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно документу, теперь в здании можно делать ремонт, не меняя первоначальный вид строения, а также запрещено устанавливать на фасаде кондиционеры, проводить инженерные коммуникации наземным способом или размещать торговые киоски.

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