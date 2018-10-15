Житель Башкирии торговал поддельными старинными монетами

СЕГОДНЯ 20:10 2018-10-15T20:10:58+03:00

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На днях в полицию обратился житель Нефтекамска, заявивший, что его обманули мошенники. Как выяснилось, мужчина приобрел у них старинные монеты за 65 тысяч рублей, но антиквариат оказался жалкой подделкой.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, и вскоре сотрудникам полиции удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался 26-летний житель села Иглино, который решил подзаработать на доверчивости некоторых граждан. В интернете он заказал копии старинных монет, а потом вместе с подельником реализовывал подделку, выдавая ее за подлинник.

- Свою вину задержанный признал, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – В настоящее время он полностью возместил ущерб пострадавшему.