2018-10-15T14:46:45+03:00
Общество

«Мы забрали нашу девочку домой»: подробности неожиданной смерти 22-летней журналистки из Уфы

Мама Лауры Идиятуллиной не находит себе места
Павел КРАЙНОВ
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Весть о скоропостижной кончине 22-летней Лауры Идиятуллиной повергла в шок всю республику. 10 октября любимица телезрителей, ведущая программы «Уфимское времечко», умерла во сне. Родители девушки до сих пор не могут поверить в произошедшее и с трудом выдавливают из себя слова. В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна пролить свет на причины смерти молодой и энергичной девушки.

- Мы не стали разбираться, просто забрали нашу девочку из Уфы домой. Мы знаем, что она задохнулась во сне. Сейчас экспертиза идет, результаты только через месяц будут. Мы не стали ничего ждать, подписали все бумаги и забрали ее, - говорит убитая горем мама девушки Заура Идиятуллина.

По словам родных, Лауру похоронили в родном Мелеузе 13 октября. Известно, что у девушки была астма.

Редакция «Комсомольской правды-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Лауры Идиятуллиной.

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