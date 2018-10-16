2018-10-16T11:50:35+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии жестоко убили из-за сотового телефона и банковских карт

Теперь злоумышленники надолго отправятся за решетку и выплатят моральный ущерб
Яна Базекина
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Преступники требовали от жертвы пин-коды от банковских картПреступники требовали от жертвы пин-коды от банковских картФото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинский областной суд вынес приговор трем жителям Магнитогорска, обвиняемым в разбое и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Как выяснили следователи, в мае 2017 года 26-летний житель Башкирии гостил в Магнитогорске у своих знакомых. Злоумышленники знали, что у парня имеются при себе банковские карты с крупной суммой денег и решили его ограбить. Они избили молодого человека, требуя назвать пин-коды от карт, а также отобрали сотовый телефон. Не добившись ответа, грабители вывезли несчастного на берег реки, избили его, а потом удерживали в воде, пока тот не захлебнулся. Добычей душегубов стала одежда убитого стоимостью в восемь тысяч рублей и мобильник, которые они поделили между собой.

- Суд назначил двум участникам преступления по 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. – Третий фигурант уголовного дела с учетом отмены условно-досрочного освобождения получил 19 лет исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года.

Также суд обязал преступников выплатить по 1 миллиону родственнице погибшего в счет возмещения морального вреда.

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