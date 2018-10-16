В Уфе сына знаменитого хоккейного тренера осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-16T08:31:06+03:00

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Сегодня, 15 октября, в Уфе состоялся суд над Эдуардом Сафиным, сыном знаменитого хоккейного тренера Венера Сафина. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», суд вынес ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как ранее сообщали СМИ, молодого человека обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 2012 года Эдуард Сафин занял у нескольких знакомых около трех миллионов рублей, вот только о возврате денег не позаботился. До оглашения приговора сын тренера содержался под домашним арестом, а после оглашения приговора его арестовали прямо в зале суда.